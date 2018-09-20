«تنفيذي أم القيوين» ينظم دورة حول التخطيط الاستراتيجي

المصدر: أم القيوين - وام

نظم المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، بالتعاون مع وزارة الداخلية، دورة تدريبية لموظفي الحكومة المحلية بعنوان: «التخطيط الاستراتيجي» قدمها البروفيسور الدكتور جلال النعيمي مستشار الإدارة الاستراتيجية في وزارة الداخلية.

وعرض البروفيسور الدكتور جلال النعيمي في الدورة مفردات العمل اليومي في التخطيط الاستراتيجي وأهميته في نمو وتطوير وتحسين جودة الحياة في المجتمع، موضحاً أن أهداف التخطيط الاستراتيجي تتمحور في تغيير اتجاه المنظمة والإدارة والقسم وتوجيهها للمسائل ذات الأولوية والموضوعات المهمة وتحديد الأهداف الأكثر واقعية، فضلاً عن توفير المعلومات للقيادة لصنع أفضل القرارات وتحليل نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات بالإضافة إلى إحكام الرقابة على العمليات الإدارية والفنية.

وفي ختام الدورة، كرم حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي البروفيسور الدكتور جلال النعيمي وذلك بحضور المهندس خالد الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الذكية ولطيفة سيف الشاعر مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.