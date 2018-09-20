سفير الدولة في وارسو يبحث العلاقات الثقافية مع مسؤول بولندي

المصدر: وارسو - وام

بحث الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري، سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، مع لوكاش لوتوستانسكي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة والثقافية بوزارة الخارجية البولندية، العلاقات الثقافية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما من خلال تنظيم فعاليات ثقافية في العام الجاري الذي يعتبر عاماً بالغ الأهمية بالنسبة إلى البلدين، إذ تحتفل دولة الإمارات بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أما بولندا فتحتفل بالذكرى المئوية لاستقلالها.

وأشار السفير، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الخارجية البولندية، إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نشاطاً ملحوظاً على الصعيد الثقافي، مؤكداً رغبة دولة الإمارات في تعزيز هذا التعاون والتبادل الثقافي.