«قضاء أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع السودان

المصدر: أبوظبي ـ وام

بحث المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خلال استقباله بمكتبه أول من أمس، لمحمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة، فرص تعزيز التعاون والتنسيق بين دائرة القضاء والمؤسسات القضائية في جمهورية السودان، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل من أجل توطيد أواصر الصلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك إقليمياً ودولياً بما يضمن التطوير المستمر للخدمات.

وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على تفعيل أوجه التعاون مع المؤسسات المعنية، والعمل على توطيدها وإمكانات دعمها في مختلف المجالات، بما يحقق استراتيجية الدائرة المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وسهولة الوصول للخدمات. من جانبه، أشاد السفير السوداني بالإنجازات التي حققتها دائرة القضاء كصرح قضائي متميز، أصبح مثالاً يحتذى به في توفير الخدمات القضائية والعدلية وفق أرقى المستويات، بما يدعم سيادة القانون.

حضر اللقاء المستشار علي الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والدكتور صلاح الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي.