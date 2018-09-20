بلدية العين: تسجيل العقود الإيجارية رقمياً بدءاً من أكتوبر

المصدر: العين - داوود محمد

أعلنت بلدية مدينة العين إيقاف تقديم جميع خدمات تسجيل العقود الإيجارية في مراكز خدمة المتعاملين، إضافة إلى إيقاف أربع خدمات أخرى تقدمها إدارة الأراضي والعقارات، تشمل خدمة الحصول على مخطط موقع، وإصدار ملكية أرض، وشهادة البحث، وشهادة أملاك، من بداية شهر أكتوبر المقبل، وتحويلها إلى خدمات يتم الحصول عليها إلكترونيا، تسهيلاً للإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين، ودعماً للجهود دعم خدمات حكومة أبوظبي الإلكترونية وإسعاداً للمتعاملين.

تحوّل

وأكدت سلامة الظاهري مدير مشروع تسجيل العقود الإيجارية، أنه تم استكمال خطة التحول الرقمي بنسبة 100% لخدمات تسجيل العقود الإيجارية، التي يصل عددها إلى 16 خدمة عبر منصة الخدمات الرقمية، وهذه الخدمات سوف توفر ما يقارب من 320 ألف زيارة لمراكز البلديات، وتخدم ما يقارب 16 ألف مؤجر ومئات الآلاف من المستأجرين والقاطنين في الإمارة، ويوفر النظام ميزة اعتماد طلبات 13 نوعاً من الخدمات خلال دقيقه واحدة من تقديمها، في حين توجد 3 خدمات تتطلب التحويل للبلدية المعنية للمراجعة والاعتماد خلال 3 أيام عمل، وأضافت أن بلدية العين حققت زيادة في نسبة الإقبال على الخدمات الرقمية بنسبة 58 %.

ويوفر موقع تسجيل العقود الإيجارية لإمارة أبوظبي خدمة طباعة نسخة من عقد الإيجار للمستأجر، ويوفر للجهات الحكومية والخاصة خدمة الاستعلام عن صحة العقود وتجنب العقود المزورة.

تسجيل

ودعت البلدية جميع الأفراد والشركات والمؤسسات بضرورة التسجيل واستخدام الخدمات الرقمية، حيث سيتم غلق باب استقبال طلبات المستأجرين وطلبات الخدمات، التي تم إيقافها يدوياً في مكاتب البلدية، فيما سيقتصر تقديم الخدمة لأصحاب الهمم وكبار السن فقط بدءاً من أكتوبر المقبل، ويمكن لأي متعامل التواصل مع مركز الاتصال الحكومي في حال وجود أي استفسارات بالخصوص.