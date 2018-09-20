مجلس مديري مراكز الشرطة يبحث تعزيز العلاقة مع الشّركاء

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، الاجتماع الدّوري للمجلس في فندق حياة جراند، بحضور أعضاء المجلس من مديري مراكز الشّرطة، وعدد من الضّباط.

وأكد العميد أحمد بن غليطة حرص مراكز الشّرطة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والسّعي لتعزيز العلاقة مع الشّركاء وصولاً لتطوير وتحسين العمليات.

وأوضح العميد ابن غليطة أنَّ المجلس يستهدف الوصول إلى أفضل الممارسات في المجال الشّرطي بشقيه الجنائي والمروري، لتقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وإسعادهم.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها مؤشر سرعة الاستجابة، والاستمارات الإلكترونية الموحدة، وسفراء الأمان.