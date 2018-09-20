«إسعاد المجتمع» في شرطة دبي تستعرض استراتيجيتها

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد الدكتور إبراهيم محمود عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، لقاء مفتوحاً مع موظفي الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وذلك في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

وأثنى العميد عبد الرحمن على جهود كافة الموظفين في تحقيق أهدف الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ووجه الموظفين بالاستمرار في العمل الجماعي وروح الفريق الواحد والالتزام بالإرشادات والتعليمات الإدارية وتطبيق الإجراءات السليمة ومنهجيات العمل التي تساهم في تحقيق رؤية واستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي المستقبلية.

وحث العميد عبد الرحمن الموظفين على تبادل الخبرات مع زملائهم في العمل، وخاصة في المجالات الإدارية بما ينعكس إيجاباً على رفع مستوى العمل وتطبيق أفضل الممارسات، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الحرص على أداء المهام الوظيفية المنوطة بكل موظف على أكمل وجه، من أجل تحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي خاصة في مجال إسعاد المجتمع.

واستمع العميد عبد الرحمن إلى آراء بعض الموظفين العاملين في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع حول خبراتهم في العمل وسبل تطبيق أفضل الممارسات وسبل تعزيز السعادة في بيئة العمل، وأجاب عن استفسارات الموظفين، وشكرهم في ختام اللقاء على حرصهم على التميز في العمل وأداء واجبهم ومهامهم على أكمل وجه.