الانتهاء من ربط طريق مليحة بخورفكان الغربي العام المقبل

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، لـ«البيان»، أن تطوير ورفع واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما بالمرحلة الأولى لشارع خورفكان الغربي، بلغت نسبة إنجازه 19%، لافتاً إلى أن تاريخ الانتهاء المتوقع سيكون خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وأضاف إن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية بالساحل الشرقي للدولة، فيما تبلغ كلفته الاجمالية 150 مليون درهم تقريباً، موضحاً أن إنجازه سيعزز عملية الربط بين المدن في الساحل الشرقي وصولاً إلى الطرق الشريانية الواصلة لبقية الإمارات في الدولة، مشيراً إلى أن طول المشروع يصل إلى 5.5 كيلومترات، ويمر عبر الجبال الوعرة ويتكون من طريق مزدوج في كل اتجاه قابل للتوسعة إلى حارة ثالثة مستقبلاً، ويشمل أيضاً نفقاً بطول 360 متراً.

وذكر الحمادي أن المشروع سيؤمن انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، حيث يقلص الطريق عند افتتاحه زمن الرحلة لأكثر من 40% في الوقت الذي سيستوعب فيه نحو 40 ألف مركبة يومياً في كل اتجاه، لافتاً إلى أن أهمية المشروع تتمثل في تدعيم شبكة الطرق الاتحادية بالمناطق الشمالية، بربط طريق دبا - خورفكان - كلباء E99، بطريق الشيخ خليفة بالفجيرة E84، بالمنطقة الوسطى، عبر الربط مع طريق الشارقة - مليحة E102، موضحاً أن المشروع سيسهم كذلك في تعزيز إمكانية تنقل المركبات الخفيفة والشاحنات بشكل أكثر انسيابية، ويقلل من أزمنة الرحلات المستغرقة حالياً، وتالياً يقلل كلفة الرحلات المقطوعة في الساحل الشرقي.

تنافسية عالمية

وأكد مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أهمية وضرورة تنفيذ المشاريع الحيوية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وامتدادها الاجتماعي، بهدف توفير مقومات العيش الكريم والحياة الحضارية للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة إلى تحقيق مكانة مرموقة للدولة دوليا، لما لها من دور في دعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمية، وكذلك تحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الأمر الذي يصب في دعم رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع كافة الملاحظات التطويرية والاستفسارات المتعلقة بمشروعاتها المختلفة، من خلال قنواتها المعتمدة التي تستقبلها من مستخدمي الطرق.