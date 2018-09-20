مركز الإمارات للدراسات يطلق العدد الأول لمجلة «أصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس عن إطلاقه مجلة «أصحاب الهمم»، التي تسلط الضوء على القضايا الخاصة بهذه الشريحة المجتمعية، وتبرز إنجازاتها في المجالات كافة: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والرياضية، كما جرى خلال المؤتمر الصحفي، الإعلان عن صدور العدد الأول من المجلة.

وقال المركز خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقره بأبوظبي: إن إصدار مجلة «أصحاب الهمم» يندرج في سياق الجهود المبذولة من قبل مؤسسات عدة في دولة الإمارات للعناية بشريحة أصحاب الهمم، وتركيز الضوء على القضايا الحيوية لهذه الشريحة المجتمعية.

وأوضح أن المركز يسعى من خلال مجلة «أصحاب الهمم» إلى تعريف المجتمع داخل دولة الإمارات وفي المحيطين العربي والخليجي، بأصحاب الهمم، وأوضاعهم الحالية، والمشكلات التي يواجهونها، والمسارات والوسائل التي يمكن من خلالها حل هذه المشكلات.

وقد احتوى العدد الأول من المجلة على موضوعات متنوعة، تتناول قضايا مختلفة خاصة بأصحاب الهمم، وتسلط الضوء على قصص نجاح للمنتمين إلى هذه الفئة.

وتناول الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في افتتاحية العدد التجربة الإماراتية في دمج أصحاب الهمم وتمكينهم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي بمثابة خريطة طريق لإدراج فئة أصحاب الهمم، وتمكينهم في جميع مجالات الحياة، وإعطاء الأولوية لقدراتهم الإبداعية في العملية التنموية، وتعزيز الفرص أمامهم في التعليم والعمل.