سفيرة اليونان: الشيخة فاطمة عززت مكانة المرأة في المجتمع

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، الدكتورة كاثرين بورا، سفيرة الجمهورية اليونانية لدى الدولة، في إطار التعارف وتوثيق العلاقات بين البلدين.

ورحبت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالسفيرة كاثرين، وتمنت لها التوفيق في مهام عملها في الدولة كما أشادت بالعلاقات الوطيدة بين الدولة والجمهورية اليونانية، وأشادت السفيرة كاثرين بورا بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على الصعد كافة، مما عزز من مكانة الدولة عربياً ودولياً، مثمنةً دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وجعلها تتبوأ أعلى المناصب.

وأكدت الشامسي أن القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تحرص على دعم هذه العلاقات وتعزيزها.

وخلال اللقاء، استعرضت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي الدور الكبير الذي تقوم به أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، سواء في بناء الأجيال وترسيخ العادات والقيم في نفوسهم أو في مجال مشاركتها في كل مجالات التنمية المستدامة سواء الثقافية أو السياسية أو الاقتصادية، معربةً عن أملها في مواصلة التعاون المشترك البناء بين الطرفين بما يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين.

وأكدت السفيرة كاثرين بورا أن اليونان حريصة على أن تكون هناك مجالات أخرى للتعاون بين الجانبين على مستوى الثقافة والفن والتاريخ، إضافة إلى برامج تمكين المرأة في المجتمع، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين كلا البلدين الصديقين.