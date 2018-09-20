«الداخلية» تحتفل بتخريج برنامج «رعاية المبتكرين»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، حفل تخريج برنامج رعاية المبتكرين الرابع الذي نظمه مركز وزارة الداخلية للابتكار وذلك بفندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي.

حضر الحفل اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء عبد العزير مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، وشذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وعدد كبير من ضباط الوزارة وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين والمساهمين في إنجاح فعاليات برنامج رعاية المبتكرين الرابع.

أفضل الممارسات

وأكد المقدم محمد إسماعيل الهرمودي مدير مركز وزارة الداخلية للابتكار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والإبداع، حيث تعمل الوزارة على تطبيق وتبني مناهج وخطط مبتكرة تستند إلى استشراف المستقبل، لافتاً إلى أن الابتكار أصبح أحد أهم مفاتيح التطور والتقدم ونهضة الأمم والسبيل الوحيد نحو رفد الدولة بأحد أهم مقومات الازدهار والتقدم.

وقال إن مركز وزارة الداخلية للابتكار يتبنى العديد من الخطط والبرامج التي تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار وتوفير بيئة عمل محفزة، ويعمل بشكل متواصل لدعم المبتكرين ورعايتهم الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة العمل الأمني والشرطي.

وأضاف أن وزارة الداخلية لا تألو جهداً في توفير كل متطلبات الابتكار، حيث تسير بخطى ثابتة لتفعيل منظومة الابتكار وجعله أسلوب حياة لكافة منتسبي الوزارة، حيث إن الإبداع والابتكار لا يستمران دون الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لها.

بعد ذلك شهد الفريق الشعفار والحضور فيلماً تسجيلياً خاصاً عن برنامج رعاية المبتكرين يوضح المراحل والدورات والزيارات التي قام بها منتسبو البرنامج.

وتم استعراض بعض المشاريع التي نفذها خريجو برنامج رعاية المبتكرين، منها مشروع نظارة الواقع المعزز لمسرح الجريمة، ومشروع زايد الذكي للحماية المدنية (كاشف الدخان).

وفي ختام الحفل قام وكيل وزارة الداخلية بتكريم الشركاء والجهات التي ساهمت في تنفيذ وإنجاح برنامج رعاية المبتكرين الرابع، وتوزيع الشهادات على خريجي برنامج رعاية المبتكرين الرابع.

ثقافة الابتكار

وكان مركز وزارة الداخلية للابتكار، نظم مؤتمراً علمياً على هامش حفل تخريج برنامج رعاية المبتكرين، تم خلاله مناقشة تحقيق الهدف الاستراتيجي السابع لوزارة الداخلية المتمثل في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

شارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمختصين في المؤسسات والشركات العالمية المختصة في مجال الابتكار والتميز المؤسسي، وبدأت أولى جلسات المؤتمر بمحاضرة ألقاها كارلوس غيفارا من إحدى الشركات المختصة في مجال الابتكار.

وفي الجلسة الثانية تم تنظيم حلقة نقاشية للتعرف على كيفية التعامل مع الابتكار في الشركات الناشئة، شارك فيها كل من المهندس سيزار مكرزل مدير الاستشارات الحكومية في إحدى الشركات التقنية المتخصصة، وماغنوس أولسن مؤسس إحدى الشركات العاملة في مجالات تقنية، وهشام العربي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإحدى الشركات العالمية المتخصصة، تحدثوا فيها عن تجاربهم في ترسيخ منظومة جديدة في مجال الابتكار.