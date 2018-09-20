محمد بن سعود: نواصل مسيرة التنمية للارتقاء بخدمات المتعاملين

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أهمية الدور الذي تلعبه الدوائر المحلية في تطوير عجلة التنمية في الإمارة، حيث ساهمت جهودها الكبيرة في تطور قطاعات مختلفة. جاء ذلك خلال قيام سمو ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، بجولة تفقدية لدائرة بلدية رأس الخيمة للاطلاع على سير العمل، حيث كان في استقبال سموه منذز محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة والمهندس عبدالله صالح سمحان النعيمي مدير القطاع التنفيذي في الدائرة ومحمد جاسم راشد بو الحمام النعيمي مدير مركز سعادة المتعاملين في الدائرة وعدد من المسؤولين.

وأشار سموه إلى حرص حكومة رأس الخيمة على مواصلة مسيرة التنمية وتقديم مختلف وسائل الدعم لجميع القطاعات والدوائر المحلية بهدف بناء بيئة متكاملة ومثالية تخدم مختلف الأفراد في الإمارة، مؤكداً أن مسيرة التنمية مستمرة ويجب أن تواكب التغيرات المحيطة وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة في سير العمل لاختصار الوقت والإسراع في تقديم الخدمات. كما أكد أهمية تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفق أعلى المعايير ومضاعفة جميع العاملين في الدائرة للجهود المبذولة لخدمة المواطنين انطلاقاً من حرص حكومة رأس الخيمة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وشدد سموه على سرعة إنجاز معاملات المراجعين وأن يواصل موظفو الدائرة تطوير أدائهم، وحث الموظفين والمسؤولين على مواصلة تقديم التسهيلات للمراجعين وتوفير أفضل الخدمات والتعاون مع باقي الجهات الحكومية ذات العلاقة بتسهيل وتبسيط الإجراءات.

أولويات

ومن جانبه، قال الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري: «إن زيارة سمو ولي عهد رأس الخيمة التفقدية لدائرة البلدية تأتي ضمن أولويات وحرص سموه على توفير سبل الرخاء والاستقرار للمواطنين ولأسرهم وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لأبناء الإمارة».

ومن جهته أكد منذر محمد بن شكر الزعابي: «أن زيارة ولي عهد رأس الخيمة تأتي انطلاقاً من حرص حكومة رأس الخيمة على الارتقاء بالعمل الحكومي في مختلف دوائر الإمارة، وتطبيق أعلى المعايير في مجال التميز والجودة والخدمات المقدمة والاطلاع عن قرب على الخدمات المقدمة للمتعاملين».