محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان لدى وصوله الدولة

المصدر: وام

وصل إلى البلاد اليوم دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في زيارة رسمية للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في استقبال رئيس وزراء باكستان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وصافح رئيس وزراء باكستان كبار مستقبليه .. من سمو الشيوخ و الوزراء وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة .. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الوزراء وكبار المسؤولين في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الباكستاني.

كما كان في الاستقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي على بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية. كما يرافق رئيس وزراء باكستان وفد يضم معالي مخدوم شاه قريشي- وزير شؤون الخارجية ومعالي اسد عمر وزير المالية وشودي فواد حسين وزير الاعلام والإذاعة ومعالي عبد الرزاق داود مستشار لرئيس الوزراء لشؤون التجارة والفريق نويد مختار مدير عام وكالة الاستخبارات والسيدة تهمينه جنجوعه وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية وسعادة معظم احمد خان- سفير باكستان لدى الدولة.