"الصحة": لقاح سرطان عنق الرحم آمن واختياري

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات أن قرار إدراج لقاح سرطان عنق الرحم ضمن البرنامج الوطني للتحصين ليس إلزامياً وإنما اختياري، وجاء بعد سنوات من المراجعة الشاملة لكافة الدراسات والأبحاث العلمية، مشدداً على أن المطعوم آمن وفعال ولا يسبب أي مضاعفات أو أعراض جانبية.

وتأتي تصريحات وكيل وزارة الصحة المساعد رداً على ما تناقله بعض المغرّدين على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن قرار الوزارة بإدراجه ضمن البرنامج الوطني جاء بعد أكثر من 20 عاماً على طرح المطعوم، ورصد كل التقارير الإقليمية والعالمية حول اللقاح ومدى فعاليته ومضمونيته.

وأكد الرند أن موافقة الأهل ضرورية وستقوم الوزارة بمخاطبتهم خطياً لأخذ موافقتهم، وفي حال عدم الرغبة في ذلك فلن يتم إعطاء البنت المطعوم.

وتوقع الرند أن تصل نسبة تغطية طالبات المدارس في العام الأول لأكثر من 50%، وقال بأن الوزارة والهيئات الصحية في الدولة ستوفر المطعوم للمواطنات الراغبات مجاناً في حين سيتم توفيره للمقيمات بأسعار معقولة، علماً بأن سعر الجرعة الواحدة حالياً في القطاع الخاص تبلغ 800 درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي للإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية صباح أمس في فندق روضة البستان بدبي.

اقرأ ايضاً:

التطعيم ضد سرطان عنق الرحم ضمن البرنامج الوطني للتحصين