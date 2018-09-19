محمد بن راشد: فخور بكل فرد يعمل من أجل الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "الإمارات أصبحت نموذجاً في المنطقة.. والمحافظة على قوة هذا النموذج تتطلب جهوداً مضاعفة وأفكاراً خلاقة"، لافتاً سموه: "لا توجد قوة تستطيع الوقوف أمام تطلعات وطموحات شعبنا".

جاء ذلك أثناء جلسة العصف الذهني السنوية التي ترأّسها سموه مع فريق عمله في مكتبه بأبراج الإمارات بدبي، لمناقشة الأفكار والمشاريع القادمة، حيث قال سموه: "الأفكار كالأشجار.. نسقيها بالتضحية.. فتعطينا الثمار إنجازات يُستظل بها"، مثنياً سموه على جهود أعضاء فريقه، قائلاً: "أنا فخور بكل فرد يعمل معي، وبكل فرد يعمل من أجل الإمارات وشعب الإمارات"، مضيفاً سموه: "وراء كل فكرة عظيمة قائد مخلص لوطنه".

حضر جلسة العصف الذهني إلى جانب سموه، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "الإمارات تضم آلاف فرق العمل التي تعمل بإخلاص.. ووراء كل منجز عظيم فريق متفان في خدمة بلده". وختم صاحب السمو بقوله: "لا أحد يستطيع أن ينجح بمفرده.. والعمل الجماعي أساسي في مسيرتنا التنموية".

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق عمله حزمة من الأفكار والمقترحات والمبادرات المحلية والإقليمية والعالمية الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

