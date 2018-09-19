المصدر: دبي - البيان

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الوحيد في دولة الإمارات المتخصص في طب الأطفال، ومؤسسة الجليلة، المؤسسة العالمية الخيرية للرعاية الصحية، عن إطلاق صندوق الجليلة للأطفال الخيري، في مبادرة جديدة تهدف إلى استقطاب التبرعات من خلال هبات من الأفراد والشركات والفعاليات الخيّرية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمستشفى.

وسيختص الصندوق بتقديم الدعم إلى مرضى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وذلك في إطار جهود المستشفى الساعية نحو التوسع في تقديم رعاية صحية متميزة إلى الأطفال في الدولة والمنطقة. وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال:

«منذ البداية، تم إنشاء مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليكون هدية إلى الأطفال في دولة الإمارات والمنطقة كلها، وبهدف جوهري يتمثل في تقديم مستوى لا يضاهى من التميز في الرعاية الصحية للأطفال».

وتابع الدكتور العوضي قائلاً: «باعتبارها مؤسسة غير ربحية، تحظى مستشفى الجليلة للأطفال بدعم من خلال مكرمات المانحين بالإضافة إلى مصادر التمويل الأخرى». وسوف يتم توجيه الهبات الواردة إلى صندوق الجليلة للأطفال نحو علاج الأطفال في الإمارات والمنطقة وإلى الحصول على أحدث المعدات الطبية المبتكرة خصيصاً للأطفال. علاجات

وقال سليمان باهارون، مدير إدارة الشراكات والاستدامة في مؤسسة الجليلة: «من خلال برامجنا للرعاية الصحية نوفر بعضاً من أفضل العلاجات المتاحة، ونستثمر في البحوث العلمية من أجل مكافحة الأمراض التي تصيب البشرية».