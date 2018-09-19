سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بدعوة «استشاري الشارقة» للانعقاد

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «41» لسنة 2018، بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الـ4 من الفصل التشريعي الـ9. ويقضي المرسوم أن يدعى المجلس للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ9، يوم الخميس 9 من صفر من العام الهجري 1440 الموافق لـ18 أكتوبر المقبل، ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.