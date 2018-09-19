إنجاز حديقة «القرائن 3» في الشارقة بـ3.5 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية في حديقة القرائن 3 بالشارقة تلبية لمطالب سكان المنطقة وتنفيذاً لبنود خطتها التنموية، تمهيداً لتسليمها لبلدية الشارقة بتكلفة 3.5 ملايين درهم، ولتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات، التي تقوم بتنفيذها الدائرة في سبيل إيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: إن المشروع يندرج ضمن بنود الخطة التنموية للدائرة الخاصة بمدينة الشارقة، وتزامناً مع حصول الإمارة على عدة ألقاب منها مدينة صديقة للأطفال واليافعين وللمسنين، مؤكداً أن الدائرة تكرس جهودها خلال المرحلة المُقبلة للارتقاء بجودة أعمالها والانتهاء من المشاريع وفق البرنامج الزمني للمشروع.

بما يلبّي احتياجات أبناء الإمارة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ويلبي احتياجات المجتمع، ويوفر كل الخدمات لهم، إذ تولي الحكومة اهتماماً واضحاً بإقامة الحدائق وزيادة نسبة المساحات الخضراء، كما تهتم بنوعية الحدائق المقامة وتحرص على تميزها وتلبيتها لجميع اهتمامات شرائح وفئات المجتمع.

خدمات

من جانبه، أوضح المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف بالدائرة أنه تم تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 20 ألف متر مربع بملعب كرة سلة وآخر لكرة الطائرة وغرفة حارس ومبنى دورات مياه للرجال ومثله للنساء ومباني خدمات، إلى جانب إحاطة الحديقة بأسوار ديكورية على طول 540 متراً وممرات داخلية من الأنترلوك على مساحة 460 متراً مربعاً.

مؤكداً أنه سيتم تسليم الحديقة إلى بلدية الشارقة في الأيام القادمة والتي ستقوم بأعمال التجميل الزراعي، كما تم توصيل الكهرباء والماء إلى المباني على حمولة تبلغ 15.63 كيلو واط، وتركيب 50 عمود إنارة من المصابيح الموفرة للطاقة.

جهود

من جهتها، أكدت مدير إدارة عقود المباني فاطمة حسن على حرص كل من الدوائر المحلية على تضافر الجهود الحريصة على تنويع خيارات الترفيه والاستجمام في المدينة، وإيجاد البيئة النموذجية والمثالية لقضاء العائلات أروع اللحظات في متنزهات وحدائق تمتلك كل المقومات من بيئة صحية ونظيفة وآمنة، وخدمات عصرية، ومرافق متكاملة.

وأفادت فاطمة حسن أن الدائرة انتهت مؤخراً من إنشاء حديقة المفرق بكلباء بتكلفة 2.5 مليون درهم، كما تقوم بعدة مشاريع حدائق في مدينة الشارقة منها حدائق مناطق النوف والقرائن وأخرى في الرحمانية والسيوح.