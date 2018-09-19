ضرار بالهول يفوز بجائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي 2018

المصدر: دبي - البيان

كرم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الامارات ضمن الفائزين بجائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي 2018 لرواد العمل التطوعي العربي في نسختها الثامنة.

وخلال الحفل الذي نظمته اللجنة المنظمة للجائزة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوع وجمعية الكلمة الطيبة، تم تكريم 14 رائداً من رواد العمل التطوعي يمثلون نخبة من الشخصيات العربية التي أسهمت في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز المبادرات الخلاقة والتجارب التطوعية المميزة في العالم العربي.

ومن جانبه عبر ضرار بالهول الفلاسي عن بالغ سعادته باختياره للفوز بجائزة رواد العمل العربي التطوعي، مشيداً بجهود الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ودعمه لمسيرة التطوع في الوطن العربي عبر إطلاق مثل هذه المبادرات التي تساعد في نشر وتحفيز العمل التطوعي في العالم العربي.

وأضاف: «أن الجائزة تشكل حافزاً لمواصلة العطاء في خدمة العمل التطوعي في دولة الإمارات والوطن العربي، منوهاً بما تحظى به مبادرات التطوع في الدولة من اهتمام ودعم لا محدود من أجل تمكين شباب الإمارات على ممارسة التطوع وتعزيز الانتماء للوطن والولاء والمساهمة في بناء الوطن».

ومن جانبه قال حسن بوهزاع رئيس اللجنة المنظمة رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس جمعية الكلمة الطيب: «إن تكريم الفائزين يأتي في إطار تسليط الضوء على النماذج المشرفة من قيادات العمل التطوعي في الوطن العربي وعلى قصص النجاح الملهمة لجيل الشباب».