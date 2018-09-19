«دبي الجنوب» تقدّم منحاً لـ11 طالباً من مركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي الجنوب» عن تقديمها منحاً دراسية لـ11 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم للعام الدراسي 2018 ـ 2019.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها إلى مركز راشد لأصحاب الهمم ضمن قائمة مبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية التي تحرص على إطلاقها بهدف تعزيز فرص الحصول على تعليم شامل وتأمين التكاليف الدراسية المناسبة للطلاب. وتمّ إطلاق المبادرة تماشياً مع «عام زايد» لتجسيد قيم العطاء والإنسانية والمساواة التي أرساها الوالد المؤسس، طيب الله ثراه.

وشارك في الزيارة نخبة من كبار المسؤولين والمديرين من «دبي الجنوب»، حيث قاموا بالتعرّف على طلاب المركز، وأعربوا عن دعمهم لمختلف البرامج التعليمية المقدّمة لهم في مجال التعليم الخاص وعلاج النطق والتأهيل العلاجي والوظيفي. وتهدف المنح الدراسية إلى تمكين مهارات الطلاب من أصحاب الهمم وتأمين التكاليف المالية التي قد تقف عقبة أمامهم في رحلتهم التعليمية.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي، لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «يأتي إطلاق المبادرة في مركز راشد لأصحاب الهمم تماشياً مع عام زايد، ويندرج ضمن جهودنا الحثيثة في تعزيز روح العمل الإنساني والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وذلك عبر التركيز على الفرد واحتياجاته وتوفير فرص مناسبة لكل أفراد المجتمع».

وأضاف: «نتطلع من خلال المبادرة بأن يتمكن جميع طلاب المركز من الحصول على تعليم جيّد وشامل، حاملين معهم قيم «دبي الجنوب» التي تسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على مسيرة الخير والعطاء التي أسسها الأب المؤسس وباني دولة الإمارات».