«تنفيذي الشارقة» يستعرض التسهيلات المقدمة للمستثمرين

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بمكتب سمو الحاكم، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، ووافق المجلس على جملة من القرارات بما يصب في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

وبعد التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، اطلع المجلس على الدراسة التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بشأن المحفزات والتسهيلات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين، واستعرض سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، تفاصيل الدراسة، التي اشتملت على بيانات رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، ونتائج أعمال مراكز تقديم خدمات الدائرة.

وبيّن أن الدائرة تقدم عدداً من التسهيلات والمحفزات لجذب المستثمرين ودعم الحركة الاقتصادية، ومنها زيادة عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة للمستثمرين.

وفي إطار حرص المجلس على دعم مشاريع رواد الأعمال المواطنين، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لجيل الشباب لإبراز قدراتهم وإمكاناتهم وتوظيف خبراتهم للانطلاق في منتجاتهم ومشاريعهم الرائدة، اعتمد المجلس تمديد إعفاء المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من نصف رسوم الجهات الحكومية لسنتين إضافيتين، كما أصدر المجلس قراراً رقم 27 لسنة 2018م، بشأن اعتماد رسم منح شهادات حفظ القرآن الكريم.