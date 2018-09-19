ديوان ولي عهد أبوظبي ينظم ندوة طبية في «واحة الكرامة»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم ديوان ولي العهد في أبوظبي، بالتعاون مع «مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي»، أمس، ندوة طبية في واحة الكرامة بعنوان «بذور النوبة القلبية تزرع في الطفولة»، ألقاها البروفيسور مراد توزكو، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية في معهد القلب والأوعية الدموية التابع لكليفلاند كلينك أبوظبي.

حضر الندوة، التي تتزامن مع اليوم العالمي للقلب 29 سبتمبر من كل عام، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، وسيف القبيسي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين، وعلي الرميثي، المدير التنفيذي لإدارة الأعمال المساندة، والدكتورة مها بركات، استشاري أول لمكتب أبوظبي التنفيذي وشركة مبادلة للاستثمار، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتناول الدكتور توزكو، خلال الندوة، أهم عوامل ومسببات النوبات القلبية ومخاطرها مثل السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم ومضاعفات مرض السكري وكيفية الوقاية منها.

وقال إن الأمراض القلبية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، تمثل أهم الأمراض الفتاكة في العالم، مشدداً على أهمية زيادة الوعي العام بكيفية الحد من مخاطر النوبات القلبية وطرق الوقاية منها.

وأشار إلى الأنماط الغذائية الصحية التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب وآثار التغذية غير الصحية على سلامة القلب وعلاقتها بأمراض القلب، موضحاً أن أنماط الحياة الصحية هي السبيل الأوحد للوقاية من أمراض القلب، حيث يمكن للجميع الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية، من خلال أسلوب الحياة النشط والرياضة.