مسلخ العين التجاري يقدم خدماته لـ19 شركة غذائية

المصدر: ■ العين ـ داوود محمد

أكدت إدارة بلدية العين أن مسلخ العين التجاري يواصل تقديم خدماته لأكثر من 19 مؤسسة وشركة غذائية.

وعدد من منافذ بيع اللحوم كالملاحم والمطاعم ومراكز التسوق التجارية في مدينة العين، باتباع أعلى المعايير الصحية وتقديم خدمات مطابقة لكل المواصفات والشروط الصحية العالمية، حيث جاء الهدف من إنشاء المسلخ التجاري والمخصص للذبح وإنتاج لحوم صحية صالحة للاستهلاك الآدمي بغرض التسويق التجاري للملاحم ومنافذ بيع اللحوم بالمدينة.

إجراءات

وأشار حسن الكعبي، رئيس قسم المسالخ العامة في البلدية، أن اختلاف إجراءات وخطوات العمل بين المسلخ التجاري الذي يخدم الجهات والمؤسسات الغذائية، والمسالخ الأخرى المتخصصة لخدمة السكان ومجتمع المدينة، تجري خطوات الذبح في المسلخ التجاري بدءاً من استلام الحيوانات من التجار وأصحاب الملاحم قبل يوم من الذبح، وذلك بغرض إعطاء الحيوانات فترة كافية للراحة، مما يزيد من جودة وصلاحية اللحوم بعد الذبح.

وأضاف أنه وبعد استلام الحيوانات في المسلخ التجاري في اليوم الأول، وتسجيلها في الكشف قبل الذبح، يجب أن يتم الذبح في اليوم التالي صباحاً، لتخضع بعد ذلك لإجراءات الفحص بعد الذبح والسلخ مع تحديد وتسجيل أوزانها، ليتم حفظها في البرادات.