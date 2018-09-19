«كهرباء دبي» تحصد 11 جائزة عالمية في قمة الأفكار الأميركية

المصدر: دبي - البيان

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي 11 جائزة عالمية وخمس شهادات تقديرية، عن فئات متنوعة ضمن جوائز «قمة الأفكار الأميركية 2018»، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامته منظمة الأفكار الأميركية في فندق جي دبليو ماريوت، في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأميركية في أغسطس الماضي.

وفازت الهيئة بأربع جوائز ذهبية، واحدة ضمن فئة «فكرة العام للفريق»، وثلاث جوائز ذهبية ضمن فئة «الفرق والأفراد» وذلك عن «التميز في الاتصال» و«مشاركة الموظفين بشكل كامل وفق النسبة المستهدفة»، و«أفضل قائد تنفيذي».

كما حازت الهيئة ثلاث جوائز فضية ضمن ذات الفئة عن «أفضل مدير برنامج» و«التميز في الأداء في إجمالي التوفير بالدولار» و«التميز في الأداء في حفظ الأفكار المطبقة»، ونالت الهيئة ثلاث جوائز برونزية ضمن فئتي «فكرة العام للفريق» و«الفرق والأفراد». إضافة إلى ذلك، نالت الهيئة جائزة (Kudos)، وخمس شهادات تقدير ضمن فئات «فكرة العام الخضراء»، و«الفرق والأفراد».

تكريم

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة في مقرها الرئيس بدبي لتكريم الفائزين بجوائز الأفكار الأميركية من مختلف قطاعاتها وإداراتها، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير، الذي يُعد اعترافاً عالمياً جديداً بجهود الهيئة ومساعيها الحثيثة لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والتميز في العمل الحكومي، تعزيزاً للمكانة العالمية التي تتمتع بها دبي في مجال الابتكار.

وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وكذلك استراتيجية دبي للابتكار، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وقال الطاير: «تنسجم جهود الهيئة في مجال الابتكار مع مبادرات القيادة الرشيدة لاستشراف وصنع المستقبل. ونلتزم في الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات وفق أرقى المعايير العالمية، التي يشكل الابتكار سمتها الأساسية، وهو ما عزز مكانة الهيئة الرائدة بين المؤسسات الخدمية محلياً وإقليمياً ودولياً. ولعل الجوائز التي تحصدها الهيئة عن مبادراتها ومشروعاتها المبتكرة من مؤسسات عالمية مرموقة خير دليل على تفوقها في ترسيخ مفهوم الابتكار».

تطوير

أكد سعيد الطاير أن «كهرباء دبي» توفر جميع الإمكانيات لتعزيز وتطوير القدرات المعرفية والإبداعية للموظفين ضمن بيئة عمل تحفز على الإبداع والابتكار، حيث أضافت أهدافاً ضمن خطتها الاستراتيجية تعنى مباشرةً بالتركيز على استشراف المستقبل والابتكار وإسعاد جميع المعنيين».