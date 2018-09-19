«تنمية المجتمع» في دبي تنظم «صيفي ممتع» للأحداث

المصدر: ■ دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي برنامج «صيفي ممتع»، وذلك في إطار الخطط التأهيلية للأحداث المودعين في المؤسسات العقابية والإصلاحية التي تنفذها الهيئة وسعياً لشغل أوقات فراغ الأحداث بشكل إيجابي ومفيد عبر مهارات جديدة.

واستهدف البرنامج الأحداث الذكور بعمر 16 و17 عاماً حيث حرصت الهيئة على طرح نمط غير تقليدي للبرامج الصيفية من شأنه استقطاب اهتمام الأحداث وتشجيعهم على الانخراط في أمور جديدة من شأنها تحسين تطورهم النفسي والاجتماعي.

وتضمن برنامج «صيفي ممتع» دورة تدريبية في لغة الإشارة قدمها اختصاصيون من هيئة تنمية المجتمع، حيث تم تعريف الأحداث على مبادئ لغة الإشارة وكيفية التواصل مع أصحاب الهمم من الصم ومن لديهم صعوبات في النطق بعبارات بسيطة. كما تضمن البرنامج محاضرات علمية عن تطوير الذات تم توجيهها بشكل يتناسب مع الاحتياجات النفسية للأحدث وبما يساعدهم على تغيير طريقة تفكيرهم والسعي لتطوير أنفسهم بشكل أفضل.

وقالت بشرى قائد، رئيس قسم حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع: يرتبط العمل مع الأحداث المودعين في المؤسسات العقابية والإصلاحية بشكل أساسي بتطوير مفهوم الهدف لديهم ومساعدتهم للتعرف على صفاتهم الإيجابية وحثهم ليصحبوا أفراداً صالحين ومفيدين في المجتمع. ومن هذا المنطلق حرصنا على أن يقدم برنامج «صيفي ممتع» مهارة جديدة لهم ترتبط بمساعدة فئة أخرى من فئات المجتمع وتوعية الأحداث باحتياجات أصحاب الهمم