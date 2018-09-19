«مواصلات الإمارات» تفتح باب المشاركة في مزادها الـ31

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز الوطنية للمزادات عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات عن انطلاق المزاد الحادي والثلاثين لعام 2018، والذي يضم 185 مركبة متنوعة مستعملة للبيع على مدى الأسبوع الحالي.

وأفاد سلمان محمد إبراهيم مدير مركز الوطنية للمزادات، بأن المزاد الحالي يضم 185 مركبة مختلفة الأنواع والموديلات، حيث تشمل مركبات ثقيلة وخفيفة، ومنها ذات دفع رباعي وأخرى من النوع الصالون، إلى جانب مركبات تجارية تتضمن مركبات بيك أب وحافلات مختلفة السعة، ومركبات متخصصة مثل مركبات الإسعاف.

ويستمر المزاد حتى السبت المقبل الموافق 22/‏09/‏2018 وينتهي في تمام 5:00 مساء، منوهاً أن المركز يقوم بتنظيم مزادات أسبوعية طوال أيام العام، حيث تم منذ بداية العام الحالي طرح 31 مزاداً.

وأشار مدير مركز الوطنية للمزادات، إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام الحالي تعد دليلاً واضحاً على مدى ثقة المتعاملين بالخدمات التي يقدمهاّ المركز وقدرته على الوفاء بالتزاماته، كما أنه يعكس تمكّن المركز من تحقيق المشاركة الفاعلة مع مختلف شرائح الجمهور المستهدف بشفافية وسهولة تامة.

وقال إبراهيم إنه تم منذ بداية عام 2018 تنظيم 31 مزاداً، بيعت خلالها 3,358 مركبة ودراجة نارية وآليات ومعدات، موضحاً بأن المشاركين في المزاد بلغوا 10,755 مشاركاً، منوهاً أن المزادات متاحة للجمهور من خلال عدة قنوات، منها التسجيل والمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني www.alwataneya.ae.

مبيناً أن عدد المشاركين في المزاد الإلكتروني بلغ 17,946 مستخدماً منذ مطلع العام الحالي. وأضاف بأن المركز يحرص على تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وبما يوفر الجهد والوقت، عبر عرض المركبات من خلال البرامج الذكية.