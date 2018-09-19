ميثاء الشامسي تحضر حفل السفارة الصينية بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

حضرت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ 69 لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في منزل السفير الصيني سعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، بجانب حشد من أبناء الجالية الصينية المقيمة في الدولة.

وأكد السفير ني جيان في كلمة له بهذه المناسبة على العلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده والإمارات، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الصيني إلى أبوظبي هي دليل على قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.