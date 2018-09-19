«حميد الخيرية» تنجز صيانة 31 مسكناً للمواطنين

المصدر: ■ عجمان - البيان

أنجزت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية صيانة 31 مسكناً للأسر المواطنة وذلك ضمن المرحلة الأولى لصيانة مساكن المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، حيث تم رصد مبلغ ثلاثة ملايين درهم لصيانة 63 مسكناً خلال العام الجاري.

وقالت خديجة الحسوني، رئيسة لجنة المساعدات في المؤسسة إنه تم الانتهاء من إنجاز أعمال الصيانة الشاملة للدفعتين الأولى والثانية بنسبة بلغت 100% والتي شملت 31 مسكناً للأسر المواطنة المستحقة خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتة إلى أنه سيتم البدء في أعمال المرحلة الثالثة مطلع شهر أكتوبر المقبل والتي ستشمل صيانة 32 مسكناً على أن يتم الانتهاء منها جميعاً مع نهاية شهر ديسمبر القادم ليصل إجمالي الكلفة المالية المخصصة لإنجاز كافة المساكن 3 ملايين درهم وتشمل 63 مسكناً.