تحذير من تناول الأسبرين دون دواعٍ صحية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

حذرت هيئة الصحة في دبي من تناول الأصحاء من كبار السن وغيرهم من تناول الأسبرين ودون استشارة الطبيب المختص من باب الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

وأوضح الدكتور سهيل الركن استشاري ورئيس قسم الأعصاب في مستشفى راشد ورئيس شعبة الأعصاب في جمعية الإمارات الطبية أن تناول الأسبرين لمرضى الجلطات القلبية والدماغية والشرايين يعتبر مهما جدا لاعتباره من مسيلات الدم ويحمي من تخثر الدم وتكرر حدوث الجلطات، وبالتالي يجب على المرضى مواصلة تناول أدويتهم الموصوفة لهم من قبل الأطباء المتخصصين.

وقال الدكتور الركن: إن الهيئة تلقت بالأمس عشرات الاتصالات من مرضى عقب تناقل وسائل الإعلام ووسائل التواصل دراسة حديثة، وصفت بـ”المهمة للغاية”، إلى أن تناول الأسبرين يومياً قد يسبب أضراراً لكبار السن الأصحاء، تصل إلى خطر حدوث نزيف داخلي مميت.

وقال الدكتور سهيل: هناك نوع من الأسبرين يستخدم للوقاية من أمراض القلب وغالبا ما يتم تناوله من قبل أشخاص تقل أعمارهم عن 30 سنة وهناك أيضا من يبدأون بتناول الأسبرين بعد سن الخمسين أو الستين رغم أنهم لا يعانون من أية أعراض ولكن من باب الوقاية والحماية.

وهذه للأسف منتشرة بين الناس كون أن العلبة مكتوب عليها للوقاية، لافتا إلى أن جميع الدراسات المحلية والعالمية أثبتت انه لا فائدة للأسبرين للأشخاص الأصحاء فوق سن الخمسين أو حتى السبعين.

وناشد الدكتور سهيل الركن فئات المجتمع بعدم تناول الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب خاصة الأدوية المسيلة للدم.

كما أكد أن كبار السن الأصحاء يأخذون جرعة منخفضة من الأسبرين دون سبب طبي، يفعلون ذلك بلا مبرر وقد يتعرضون إلى مضاعفات خطيرة.

في الوقت ذاته كشفت دراسة حديثة أن تناول الأسبرين بصورة منتظمة يوميًا يُضاعف خطر الإصابة بسرطان الجلد لدى الرجال.

وتوصل العلماء الذين أجروا الدراسة في جامعة جونز هوبكنز إلى هذا الاستنتاج بعد تحليلهم حالة 200 ألف شخص أعمارهم من 18إلى 89 سنة، لم تشخص إصابتهم بسرطان الجلد وتناولت مجموعة منهم الأسبرين يوميًا لمدة سنة وأكثر، وتابع العلماء حالتهم مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين تناولوا الأسبرين بصورة منتظمة ازداد عندهم خطر الإصابة بسرطان الجلد بمقدار 1.83 مرة مقارنة بالآخرين، في حين لم يلاحظ هذا عند النساء.