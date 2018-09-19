«خليفة الإنسانية» تفتتح أول سوق عالمي للمواد الغذائية المخفضة في دبي

المصدر: دبي - رامي عايش

افتتحت مؤسسة خليفة الإنسانية، بالتعاون مع جمعية أبوظبي التعاونية، أمس في منطقة ند الحمر بدبي، أول سوق «أوتليت» على مستوى العالم لبيع السلع الغذائية «المخفضة» للمواطنين والمقيمين (باستثناء الأرز والطحين والمياه للمواطنين فقط) وبأسعار أرخص عن السوق بنسبة تتراوح بين 25% ـ 40% على مدار العام.

ويأتي المشروع الأول من نوعه في العالم لجهة الفكرة الإنسانية الرائدة فيه، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

ويتوافق المشروع الذي افتتحه محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة، وبيجوي توماس المدير التنفيذي لعمليات جمعية أبوظبي التعاونية، مع أهداف المؤسسة بشأن توزيع مراكز بيع السلع الغذائية في المناطق الشمالية وفقاً لخريطة جغرافية مدروسة تسهيلا للمواطنين لشراء السلع بحيث لا تكون المراكز بعيدة عن أماكن سكنهم .

كما تأتي مواصلة لتنفيذ الأمر السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في أواخر مايو من عام 2012 بتحويل مشروع "المير الرمضاني" الموسمي الى مشروع دائم ويعود بالمنفعة على مدار العام وأطلق من جديد باسم "السلع الغذائية المدعمة للمواطنين" في المناطق الشمالية.

دور مجتمعي

وقال الخوري: إن «الأوتليت» تعد فكرة رائدة تقدمت بها المؤسسة للشراكة مع جمعية أبوظبي التعاونية لتعزيز الدور المجتمعي والإنساني للمؤسسات، من خلال بيع البضائع بأسعار مخفضة للمواطنين والمقيمين لمواجهة غلاء الأسعار، مشيراً إلى وجود دراسات لافتتاح المراكز من هذه الأسواق في إمارات أخرى.

وأشار خوري إلى أن السلع الغذائية تزداد أسعارها سنوياً في جميع أنحاء العالم، ومن هنا جاءت فكرة سوق «الأوت ليت»، كما أن الفكرة تأتي تطبيقاً لمفهوم الأمن الغذائي الذي تنتهجه المؤسسة والذي نسعى لتطبيقه على ثلاثة مرتكزات هي وفرة السلع الغذائية ووجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم وأن تكون أسعار السلع في متناول الجميع. وتابع خوري:

«إن المبادرة كانت في البداية مقتصرة على المواطنين الذين كانوا يستفيدون من مادة واحدة هي الأرز ليصبح اليوم عدد المواد التي توفرها المؤسسة أكثر من 63 مادة أساسية، نتيجة الشراكات الاستراتيجية التي قامت بها المؤسسة مع الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية لدعم المنتج الوطني وعجلة الاقتصاد بالدولة، كما حرصت المؤسسة على أن تشمل هذه المبادرة كافة المواطنين والأشقاء المقيمين على هذه الأرض الطيبة».

مسؤولية

قال بيجوي توماس إن افتتاح المركز الجديد لبيع السلع المدعمة للمواطنين في دبي يأتي «كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الأفراد والمجتمع الإماراتي، وهو جزء من إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية نعمل عليها لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وذلك من خلال دعم استقرار السوق والحد من التضخم حيث يعد هذا المركز الجديد ثمرة من ثمار التعاون الإيجابي بيننا».