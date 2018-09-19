راشد بن سعود يطلع على خطط «الموارد البشرية والتوطين»

المصدر: ■أم القيوين - وام

اطلع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس على خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرامجها المستقبلية الرامية إلى تمكين مشاركة الموارد البشرية الوطنية وتعزيز كفاءة سوق العمل بالدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين يرافقه سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية ومحمد بن صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة وعبدالرحمن المعلا مدير إدارة مراكز الخدمة بالوزارة.

وأكد سمو ولي عهد أم القيوين خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية بالإمارة مع الوزارات والهيئات الاتحادية بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومواكبة جهود تنفيذ محاور مئوية الإمارات 2071.

واطلع سموه من معالي وزير الموارد البشرية والتوطين على برامج ومشاريع الوزارة للمرحلة القادمة وأهدافها في تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الخاص.