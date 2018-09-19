استعراض تجربة الإمارات في الطاقة خلال مؤتمر عالمي ببرشلونة

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفد الدائرة المشارك في معرض ومؤتمر الطاقة العالمي الذي يقام في مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 17 وحتى 20 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين في مجال الطاقة.

وستركز الدائرة خلال مشاركتها على التقدم والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتجربتها في مجال الطاقة والمكانة الرائدة التي وصلت إليها أبوظبي في ظل القيادة الرشيدة.

ويناقش المؤتمر أهم التحديات التجارية والتنظيمية والجيوسياسية والفنية التي تؤثر على مستقبل صناعة الطاقة في العالم، كما تتضمن محاور المؤتمر الرؤية الخاصة بانتقال الطاقة، والتمويل، ونماذج من المشاريع الجديدة الناجحة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة إلى حرص الدائرة على المشاركة في المؤتمر لتبادل الخبرات والتعرف إلى تجارب الدول في مشروعات الطاقة ونقل خبرة وتجربة دولة الإمارات إلى هذا المؤتمر، وأشاد بعمق ومتانة العلاقات بين الإمارات وإسبانيا، مؤكداً أهمية تعزيزها في مختلف المجالات ومنها الطاقة.

وتستعرض المهندسة عائشة المنصوري من دائرة الطاقة مشروع محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية في منطقة سويحان، الذي يؤكد حرص الدائرة على التوجه نحو قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة، حيث تعمل على تنفيذ هذا المشروع باعتباره إحدى أكبر المحطات المستقلة للطاقة الشمسية في العالم، ويتضمن إنشاء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، بكلفة 3.2 مليارات درهم.