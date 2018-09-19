«نبضات» تبدأ إجراء عمليات جراحية للأطفال المصريين

المصدر: دبي - البيان

بدأ الفريق الطبي لمبادرة «نبضات» التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، إجراء عمليات جراحية للأطفال المصريين لعلاج التشوهات الولادية ضمن الحملة الثانية التي تنفذها المبادرة في مصر وتستمر حتى 25 من سبتمبر الجاري، مستهدفة إجراء 100 عملية مختلفة للأطفال المرضى.

وكان الفريق الطبي - الذي يضم 30 كادرا طبيا وإداريا - وصل إلى القاهرة أول من أمس ومنها توجه مباشرة إلى المستشفى الجامعي في مدينة كفر الشيخ شمال مصر في إقليم دلتا النيل لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية.

والتي يجري خلالها عددا من العمليات الجراحية المعقدة لدى الأطفال المصريين في مجال جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية لعلاج التشوهات الولادية وأمراض الصمامات والشرايين القلبية.

وقال المستشار إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن هذه الحملة هي الثانية لمبادرة نبضات في مصر.

وتقوم المؤسسة بتغطية كافة تكاليف العمليات المقرر إجراؤها ضمن زيارة الفريق الطبي وتوفير كافة عمليات الدعم اللوجستي الضرورية لإنجاح مهمة الفريق الطبي الذي يتم التعاون مع هيئة الصحة بدبي في إعداده وتكوينه واختيار كوادره من كفاءات ومهارات طبية عالية ومتميزة في هذا المجال في علاج أكبر عدد ممكن من الأطفال المصريين على مدار الفترة التي تمتد من 17 وحتى 25 من سبتمبر الجاري.

وأوضح بوملحة أن حملة نبضات مصر تهدف إلى علاج 100 طفل مصري مريض من المصابين بتشوهات خلقية ولادية، حيث تستهدف في العموم الطبقات المعوزة ممن لا توجد لديهم المقدرة على تحمل تكاليف العلاج الباهظة لمثل هذه العمليات، ولا يتحمل المرضى أي تكاليف لإجراء العمليات أو خلال مدة تعافيهم بعد إجراء العمليات.