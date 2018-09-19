«نداء» تستعرض استراتيجيتها لاتصالات الأزمات والطوارئ

المصدر: دبي - البيان

تعتزم مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عرض خططها واستراتيجياتها الحالية لاتصالات الأزمات والطوارئ في مجال السلامة العامة.

وذلك خلال مشاركتها للسنة السادسة على التوالي في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ (CC MENA) في دبي. وستسلط المؤسسة، التي تشارك في هذا الحدث كمشغل مُضيف، الضوء على بنيتها التحتية لشبكة الجيل الرابع والدور المهم لهذه التكنولوجيا في دعم تنفيذ مبادرات السلامة العامة والاستجابة لحالات الطوارئ.

وسيوفر مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ، الذي سيقام في الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر الجاري في مدينة جميرا، لمؤسسة «نداء» منصة عالمية لعرض أهمية ربط البيانات في تعزيز اتصالات الزمن الحقيقي وتحقيق أهداف اتصالات الأزمات والطوارئ.

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء»: «تم خلال السنوات الأخيرة تقديم الكثير من الابتكارات في مجال اتصالات الأزمات والطوارئ، وهو ما ينعكس إيجابياً على القطاعات الحيوية وتحسين مستويات الاتصال بين السلطات المعنية. ويشكل مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ فرصة أخرى لتسليط الضوء على التحول الجاري في قطاع الاتصالات ودور كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة في ضمان مواكبة هذا القطاع للتطورات التكنولوجية».