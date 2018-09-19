«الطوارئ والأزمات» تناقش «استمرارية الأعمال»

المصدر: أم القيوين - وام

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - متمثلة في إدارة الوقاية والسلامة - وبالتنسيق مع المركز المحلي لأم القيوين، ورشة عمل حول استمرارية الأعمال للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة. تناولت الورشة مبادئ إدارة استمرارية الأعمال، وقدمت شرحاً مختصراً يوضح آلية إدارتها والنماذج المتعلقة بالتأثير على الأعمال وتقييم المخاطر، وذلك لتمكين الجهات من تحقيق متطلبات استمرارية الأعمال حسب معيار إدارة استمرارية الأعمال الصادر عن «إدارة الطوارئ والأزمات».