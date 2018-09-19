طوارئ مستشفيات الشارقة الحكومية تتبع نظام التصنيف العالمي

المصدر: ■ الشارقة ـ عصام الدين عوض

أكد محمد عبدالله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية أن كافة أقسام الحوادث والطوارئ بمستشفيات الشارقة الحكومية تتبع النظام العالمي الدولي في تصنيف الحالات التي ترد إليها.

حيث يتم أخذ العلامات الحيوية عند وصول المريض لمعرفة العلة التي يشكو منها، ومن ثم تحديد درجة خطورة حالته، لافتاً إلى أنه تم افتتاح مركز صحي في خورفكان لا يبعد سوى 3 دقائق عن مستشفى خورفكان يقدم الخدمات لكافة المرضى دون مواعيد مسبقة، وفي حال رأى الطبيب تحويل المريض إلى المستشفى يتم ذلك.

ومن ثم تحدد له مواعيد في المستشفى حسب الحالة المرضية، جاء ذلك خلال رده أمس عبر البث المباشر من إذاعة الشارقة على شكوى أحد المتداخلين والتي تفيد بتأخر المريض وانتظاره فترة طويلة في قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى خورفكان حتى يتلقى العلاج المناسب رغم أن العيادات خالية.

وأضاف الزرعوني: «إن عملية تحديد انتظار المريض في أقسام الحوادث والطوارئ تتوقف على الطبيب المعالج الذي بإمكانه تقدير الحالة ساعة وصول المريض إلى المستشفى، مبينا أنه يتم إدخال المريض مباشرة إلى أقسام المستشفى إذا تبين خطورة حالته.