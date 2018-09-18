في دبي.. اختر رقم مركبتك بناء على تاريخ مميز بحياتك

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، مرحلة جديدة من مبادرة "لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك" للكود "W"، والتي تمنح المتعاملين فرصة اختيار أرقام خماسية للوحات مركباتهم لهذا الرمز، وذلك بناءً على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم كأيام الميلاد، يوم التعيين، تاريخ الزواج، التخرج، وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1967 إلى 2018 ، حيث يمكن للمتعامل شراء لوحته من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المتوفرة في أنحاء دبي كافة، ومزودي الخدمات، والشركاء الاستراتيجيين، وموقع الهيئة www.rta.ae، أو التطبيق الذكي "السائقون والمركبات"، وهي المرحلة التي تأتي تعزيزاً لإسعاد الناس.

وأوضح السيد جمال هاشم الساده، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أنه سيتم صرف الأرقام في حال توفرها في الهيئة وستكون من الرمز "W" والتي تحمل التواريخ من عام 1967 وحتى 2018، وأن القيمة الاجمالية للوحة تبلغ 1670 درهماً، ويتمكّن المتعامل من شراء اللوحة مباشرة من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في أنحاء دبي، ومزودي الخدمة، والشركاء الاستراتيجيين، وموقع الهيئة www.rta.ae، أو من خلال التطبيق الذكي "السائقون والمركبات"، مؤكدا أن هذه المبادرة للرمز "W " تأتي تعزيزاً لإسعاد الناس .

وأضاف: إن هذه المرحلة من مبادرة "لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك"، تأتي بعد الإقبال الملحوظ في المراحل السابقة للرمزين "U ، V " للتواريخ الممتدة من 1967 وحتى 2018 ، وإن هذه المبادرة تعكس دور الهيئة الأساسي في تقديم خدمات جديدة ومميزة للمتعاملين تحقق لهم الرضى والسعادة، من خلال إشراكهم في اختيار أرقام تشكل لهم أهمية في حياتهم على لوحات مركباتهم، مشيرا إلى أن المبادرة تتمثل بإمكانية وضع التواريخ المهمة والشخصية للمتعاملين على لوحات مركباتهم المركبة الخاصة.