أحمد الصايغ وقضاة جدد يؤدون اليمين القانونية

المصدر: البيان الإلكتروني

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، اليمين القانونية.

كما أدى قضاة جدد، صبري شمس الدين محمد محمود، والطيب عبدالغفور عبدالوهاب القاضي، اليمين القانونية في قصر الرئاسة في أبوظبي.

وبارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية، انضمام معالي أحمد علي الصايغ للحكومة الاتحادية، متمنيا له التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.

وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، "نبارك انضمام معالي الأخ أحمد علي الصايغ للحكومة الاتحادية، ثقة القيادة في محلها، الأخ أحمد إضافة نوعية لمجلس الوزراء لسعة إطلاعه وخبرته الواسعة. تمنياتي له بالتوفيق والنجاح في خدمة وطن الخير".