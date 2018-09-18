ورشة تستعرض مؤشرات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل على مدار يومين حول قياس مؤشرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور 30 مشاركاً من المختصين وصناع القرار من دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والأردن.

واستهدفت الورشة التي أقيمت في ديوان الوزارة في دبي في الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر الجاري، مناقشة سبل قياس تقدم الدول نحو تطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشياً مع أجندة الإمارات الخضراء 2015-2030، والتي حددت 41 مؤشراً للأداء البيئي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، حيث يتم تقييم مستوى الأداء فيها بشكل سنوي من خلال تقرير حالة الاقتصاد الأخضر للدولة.

وقالت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء والشؤون البيئية في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن أجندة الإمارات الخضراء 2015-2030 وضعت توجهات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضمن الأولويات الرئيسة لدولة الإمارات.