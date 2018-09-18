«الأعلى للطاقة» يوسّع صلاحيات مكتب «رقابة الكهرباء»

المصدر: دبي - البيان

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاجتماع الواحد والخمسين للمجلس الذي أقر توسعة صلاحيات مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بدبي لتشمل تنظيم قطاع تبريد المناطق في إمارة دبي.

وحضر الاجتماع سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس الأعلى للطاقة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.

وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، ووليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، وعبدالله عبدالكريم، مدير عام دائرة شؤون النفط، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

وفي بداية الاجتماع، اطلّع أعضاء المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت عدة مواضيع منها المضي قدماً في وضع دراسة لاستراتيجية التلوث الضوضائي.

وقال الطاير: «تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنمية المستدامة الشاملة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا في الاجتماع الواحد والخمسين عدداً من الاستراتيجيات والخطط والبرامج الواعدة التي تساهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم».

وأضاف: «تم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات برنامج وحدات ائتمان الكربون (برنامج إعادة تأهيل المباني القائمة وبرنامج إنارة الطرق) من قبل مركز دبي المتميز لضبط الكربون الذي يساهم في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وخطة دبي 2021، لجعل دبي مدينة ذكية ذات بيئة نظيفة وصحية مستدامة، حيث نعمل على دعم المشاريع التي ترتكز على آلية التنمية النظيفة، واستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي تهدف لخفض هذه الانبعاثات بنحو 16% بحلول 2021».

ومن جانبه، قال المحيربي: «اطلّع الأعضاء خلال الاجتماع على برنامج جائزة الإمارات للطاقة 2020 تحت شعار «إلهام الابتكار لطاقة مستدامة» والذي يسعى إلى استقطاب وتكريم أفضل الأبحاث والدراسات العاملة على دراسة الواقع الحالي في مجال الطاقة وتطوير الحلول التي من شأنها إيجاد تقنيات وآليات تواجه التحديات البيئية الراهنة، حيث يتزامن الحدث مع إكسبو 2020 دبي».

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات مشاريع التوسعة الرئيسية لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) و«متجر ديوا الذكي» الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي عبر تطبيقها الذكي لتوفير عروض وخصومات حصرية لمتعامليها بالتعاون مع شركات القطاعين الحكومي والخاص.

وتم أيضاً الاطلاع على استراتيجية تعزيز التوطين في المؤسسات والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي.