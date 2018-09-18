«الوطني» يشارك في المنتدى الأوروآسيوي للمرأة بروسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

تترأس معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس المشارك في «المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة» الذي يعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية خلال الفترة من 19 ـ 21 سبتمبر الجاري .

وينظمه اتحاد الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة.يضم الوفد في عضويته أعضاء المجلس كلاً من عزا سليمان بن سليمان وعلياء سليمان الجاسم وعفراء راشد البسطي والدكتورة نضال محمد الطنيجي وناعمة عبدالله الشرهان وعائشة راشد ليتيم وعائشة سالم بن سمنوه .

وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.ويشارك المجلس في الاجتماع لإبراز جهود الدولة في المحافل البرلمانية الدولية فيما يتعلق بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكانة الإمارات في هذا الشأن فضلاً عن استعراض الجهود والنجاح الذي تحققه الدولة فيما يخص سد الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين.وستكون الجلسة الافتتاحية حول المرأة من أجل الأمن العالمي والتنمية المستدامة، وسيتم تناول موضوعات منها: النساء من أجل التقدم الاجتماعي، والنساء من أجل النمو الاقتصادي المتوازن، والنساء من أجل تطوير استراتيجية الصحة العالمية، والمرأة من أجل طاقة المستقبل.