استعراض نتائج دراسات الأثر البيئي للمركبات الهجينة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ناقشت اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة بمجلس تنفيذي عجمان، ما استجد على الدراسات المختصة للأثر البيئي لمشروع تحويل المركبات الحكومية إلى هجينة، وقياس نسب الإنجاز لتحويل المركبات الحكومية ذات الرحلات القصيرة لمركبات بيئية هجينة صديقة للبيئة.

واطلع الأعضاء خلال الاجتماع الدوري للجنة، الذي عقد في دائرة البلدية والتخطيط أمس، برئاسة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط ورئيس اللجنة، على ما جاء في نتائج الدراسات والإحصائيات حول مواصفات المركبات الهجينة التي سيتم تحويلها ومزاياها البيئية، والاقتصادية، وحصر فوائدها للحد من مخاطر الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى بحث مستجدات توفير المواقف بالبنايات المختلفة، ومخالفة المواقف العشوائية.