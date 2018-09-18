حمدان بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع رومانيا

المصدر: بوخارست - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع رومانيا.

جاء ذلك خلال استقبال كلاوس يوهانس رئيس جمهورية رومانيا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى رومانيا.

ونقل سموه لرئيس رومانيا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لرومانيا وشعبها مزيدا من التقدم والنماء.

وحمّل الرئيس الروماني سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك التى تعود على البلدين وشعبيهما بالخير والنفع. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين.

من جانبه رحّب كلاوس يوهانس بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.. مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها في المجالات كافة.

وأشاد بما حققته الإمارات من نهضة حضارية شاملة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة.. متمنياً للإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، والدكتور أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى بوخارست، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وخديم عبدالله الدرعي.

كما حضره من الجانب الروماني بقدان أوريسكو مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، ودان أندري مستشار الرئيس لشوؤن العلاقات مع السلطات العامة والمجتمع المدني، وكازمن ستيفان مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية والسياسات الاجتماعية، ودانيلا برسان مستشارة الدولة لإدارة العلاقات العامة.

كما التقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالعاصمة الرومانية بوخارست أمس فيوريكا دانشيلا رئيسة وزراء جمهورية رومانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الإمارات ورومانيا وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بجانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات بين الإمارات ورومانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

ورحَّبت فيوريكا دانشيلا بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.. مشيرة إلى أن زيارة سموه إلى بلادها تعكس حرص قيادتي البلدين المشترك على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، والدكتور أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى بوخارست، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وخديم عبدالله الدرعي.