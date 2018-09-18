4 ورش تناقش إثراء الثقافة الإعــلامية ومحتوى «التواصل الاجتماعي»

المصدر: ■ دبي - البيان

يواصل برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي ينظمه مركز الشباب العربي على مدى أسبوعين للارتقاء بخبرات المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين أعماله في دبي.

حيث شهد يوم أمس، انعقاد 4 ورش عمل ركزت على إثراء الثقافة الإعلامية للمشاركين في جوانب العمل الإعلامي المختلفة، وكيفية إعداد محتوى على منصات التواصل الاجتماعي والعمل على توظيفها بالشكل الأمثل لخدمة المجتمع ومناقشة قضاياه المتنوعة.

وتخلل اليوم الثاني من البرنامج الذي يشارك فيه 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية أيضاً محاضرة لشركة «يوتيرن».

وهي شبكة قنوات ترفيهية على اليوتيوب العربي تقوم بإنتاج برامج إبداعية بجودة عالية الهدف منها دعم الشباب وإثراء المحتوى العربي، ركزت على استخدام منصات التواصل الاجتماعي في طرح قضايا المجتمع المختلفة، وأسس خلق محتوى عربي معاصر بجودة عالية، وتسخير وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسالة هادفة بطرق تناسب احتياجات فئات المجتمع المتنوعة.

وخلال الورشة الأولى من اليوم الثاني للبرنامج تعرف المشاركون إلى منصة TRF الإعلامية، وكيفية التعامل معها باحترافية ومهنية عالية والاستفادة منها في نشر أخبار ومعلومات دقيقة تستند على حقائق واقعية، بينما تناولت الورشة الثانية المهارات الأساسية في التصوير الصحفي وخاصة في وقت تكتسب فيه الصورة تأثيراً كبيراً.

حيث تعرف المشاركون إلى العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن التصوير، كما اطلعوا على كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في إنشاء قصص بصرية هادفة وجاذبة لفئات المجتمع على نطاق واسع.

وفي الورشة الثالثة، تعرف المشاركون إلى أفضل السبل التي يمكن من خلالها عرض المعلومات بصورة مرئية، والاستفادة من الوسائط والأدوات والبرامج المتنوعة لإنتاج أعمال ذات جودة عالية، في حين ركزت ورشة العمل الرابعة على كيفية صناعة محتوى لمواقع التواصل الاجتماعي، وأنواع المحتوى والطرق الأمثل لكتابته والمراحل التي تمر بها صناعة المحتوى الهادف والإيجابي.

وقال سعيد النظري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «تكتسب وسائل التواصل الاجتماعي أهمية كبرى كونها الوسيلة الأكثر استخداماً من الشباب للحصول على المعلومات والأخبار.

ومن هنا فقد تم تصميم هذه المجموعة من ورش العمل والمحاضرات للمساهمة في إثراء خبرة المشاركين بهذه الوسائل والتطور في أدوات نشر الأخبار ونقل المعلومات وتعزيز معرفتهم بالأسس المهمة في صناعة محتوى مرئي ومكتوب هادف عالي الجودة من خلال التقنيات المتطورة يعبر عن القضايا الأكثر أهمية في محيطهم الاجتماعي بأسلوب مهني واحترافي».

ومن جانبها، قالت فرح العدرة، مديرة برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة: «نسعى على مدى أسبوعين لمساعدة الشباب على الإلمام بالعمل الإعلامي من جوانبه المختلفة.

حيث تأتي ورش عمل اليوم الثاني التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين ورواد الإعلام الجديد لتضيف للمشاركين خبرات جديدة وتزودهم بالمعرفة المتقدمة حول سبل التعامل مع الأدوات الإعلامية المتنوعة والاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة قضايا مجتمعاتهم». ويشتمل برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» على مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل.

بالإضافة إلى دورات متخصصة في مجال الإعلام التقليدي والرقمي، هدفها صقل مهارات الإعلاميين الشباب العرب، والمساهمة في تطوير مواهبهم ضمن موضوعات مختلفة منها مهارات التواصل والدراسات الإعلامية والقيادة.