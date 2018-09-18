علي بن علوان وكبار الضباط يعودون طبيباً في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بزيارة إلى المقدم الدكتور علي محمد الكوباني الطبيب الشرعي بشرطة رأس الخيمة، يرافقه العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرون العامون، وعدد من كبار الضباط، وذلك للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لوعكة صحية، أُدخل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، متمنين له الشفاء العاجل مع مزيد من الصحة والعافية.

حيث أكد اللواء علي بن علوان النعيمي، حرص شرطة رأس الخيمة، على الاهتمام بدعم المنتسبين المتميزين، في جميع مناسباتهم، الذين قدموا أفضل الخدمات الشرطية والأمنية المتميزة خلال فترة عملهم، بمنتهى الأمانة والصدق والإخلاص، مشيداً بجهود علي الكوباني المثمرة والبناءة.