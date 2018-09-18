«الإمارات للفضاء» توقّع اتفاقية لدعم وتنفيذ برنامج «جيوتيك إنوفيشن» للابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء وشركة «كريبتو لابز» توقيع اتفاقية تعاون لدعم وتنفيذ برنامج «جيوتيك إنوفيشن» للابتكار، الذي يهدف إلى تسريع نمو 3 مشاريع ناشئة وتحويل أفكارها المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتنفيذ والتطوير والتسويق في مجال الفضاء.

وجرى توقيع المذكرة في مقر وكالة الإمارات للفضاء بأبوظبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة الوكالة، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، والدكتور صالح الهاشمي العضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألغوريثما»، إلى جانب عدد من المسؤولين والتنفيذيين والمهندسين لدى الجانبين.

وسيعمل برنامج «جيوتيك إنوفيشن» للابتكار على تحديد واختيار أفضل العقول والمبدعين ورواد الأعمال المُحتملين ضمن 3 فئات هي «إدارة الأراضي الحضرية والريفية»، و«إدارة الكوارث والأزمات»، و«أمن الحدود الساحلية».

وسيفتح باب الترشح للمرحلة الأولى من البرنامج مع نهاية سبتمبر الجاري ولمدة 6 أسابيع، لتتولى بعدها لجنةٌ مؤلفةٌ من خبراء من وكالة الإمارات للفضاء ومُختصين من شركة «كريبتو لابز» ومجموعة من الأكاديميين من ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال عملية تقييم طلبات الترشح للمشاريع والاختيار فيما بينها، حيث ستنضم إلى برنامج حاضنة «كريبتو لابز» للعمل على تحويلها إلى حقيقة.