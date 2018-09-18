«محمد بن راشد الخيرية» تنفذ مشروع توزيع الحقائب والزي المدرسي في 12 دولة

المصدر: دبي - البيان

نفذت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مشروع توزيع الحقائب المدرسية مع قرطاسيتها والزيّ المدرسي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في 12 دولة، واستفاد منه 58,268 طالباً وطالبة وتم تقديم المساعدات بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المحلية العاملة في تلك الدول الشقيقة.

وأكد المستشار إبراهيم بوملحة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسة في تشجيع وتحريك مسيرة التعليم سواءً داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا القطاع الحيوي والمتمثل في مساعدة الطلبة والطالبات وأسرهم وبناء المدارس وتوفير الأدوات والأجهزة المدرسية الضرورية في العملية التعليمية. وأوضح بوملحة أن عدد الأسر المستفيدة من هذه التوزيعات المدرسية بلغ قرابة 20 ألف أسرة على نطاق 12 دولة التي نُفذ فيها المشروع.

حيث بلغ عدد الدول الآسيوية منها 6 دول على رأسها فلسطين ثم طاجكستان والفلبين وكازاخستان وباكستان وكمبوديا، بينما بلغ عدد الدول الأفريقية التي استفادت من هذا المشروع 4 دول على رأسها مصر ثم غانا وبنين ومالي، بالإضافة إلى كوسوفو. وتقدم الطلاب والطالبات الذين استفادوا من مشروع الحقيبة المدرسية والزيّ المدرسي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بعظيم الشكر والتقدير للمساهمات السخية التي قامت بها المؤسسة والتي ساهمت في إدخال الفرحة والبهجة عليهم.