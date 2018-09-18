تشغيل تجريبي لمركبات إدارة الحوادث المرورية

المصدر: دبي - البيان

دشن اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مركبات وحدة إدارة الحوادث المرورية، التي بدأت التشغيل التجريبي أمس، على شارع الشيخ محمد بن زايد بطول 70 كيلومتراً لمدة عام واحد.

وتفقد الطاير والمري مركبة وحدة إدارة الحوادث المرورية التي زودت بالتجهيزات التقنية الحديثة من شاشات وأجهزة اتصال ولوحات إلكترونية وغيرها، وستتمركز المركبات في خمسة مواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، وستغطي كل مركبة مسافة 13 كيلومتراً من الطريق، الأمر الذي سيساهم في سرعة الوصول لموقع أي حادث على شارع الشيخ محمد بن زايد خلال فترة 10 دقائق.

وستتولى الوحدة التعامل مع المركبات المتعطلة، والتدخل السريع لإدارة مواقع الحوادث المرورية في موقع الحادث وعلى الطرق المجاورة، والتعامل مع الحوادث البسيطة والتي لا تتطلب حضور الشرطة، وإزالة المركبات المشتركة في حوادث مرورية والمركبات المتعطلة وإعادة حركة المرور إلى وضعها الطبيعي.

وتقييم الأضرار في البنية التحتية والناتجة من الحوادث وإعداد التقارير، وتنفيذ التحويلات المرورية في موقع الحادث وفي شبكة الطرق المحيطة، ومساعدة مستخدمي الطريق، وتقديم الدعم والمساندة لشرطة دبي وقت الحادث، وحماية المركبات المتوقفة، وتقديم الدعم المروري أثناء الفعاليات.

وقال مطر الطاير: إن مشروع إدارة الحوادث المرورية يعد ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، يهدف إلى التدخل السريع لإزالة المركبات المشتركة في الحوادث المرورية البسيطة أو المركبات التي تتعطل في الطرقات.

وتخفيف الازدحام المروري، وتنظيم الحركة المرورية في مواقع الحوادث، واختصار وقت إزالة المركبات في الحوادث وتفادي وقوع حوادث ثانوية نتيجة للازدحام المفاجئ، مشيراً إلى أنه تم اختيار شارع الشيخ محمد بن زايد، نظراً لكثافة الحركة المرورية وتحديداً خلال ساعات الذروة، وارتفاع عدد الحوادث البسيطة والمركبات المتعطلة على الطرق.

من جانبه أشاد اللواء عبد الله المري بالشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والتعاون والتنسيق فيما يخص إدارة الحركة والضبطية المرورية بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

حضر تدشين مركبة إدارة الحوادث المرورية العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والمهندسة ميثاء محمد بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وحسين البنا مدير الإدارة التنفيذي للمرور.

اختصاص

قال اللواء عبد الله المري: ستقوم شرطة دبي بالتحقيق في الحوادث البليغة، وحوادث الإصابات، والمخالفات المرورية، والدعم القضائي لوحدة الحوادث، ومراقبة الكاميرات المرورية.

وعمليات الإنقاذ في حوادث الإصابات وغيرها، وستتولى هيئة الطرق والمواصلات تقديم الدعم الفني للوحدة المرورية، ودراسات التحويلات المرورية، وتوقيت الإشارات الضوئية، ولوحات الرسائل الإلكترونية، والتحويلات المرورية التكتيكية، ورصد الحركة المرورية وخطط الاستجابة، ومراقبة الكاميرات في موقع الحدث، وتجهيز البنية التحتية لمواقع التجارب.