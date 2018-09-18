بحث التعاون بين جامعة محمد بن راشد للطب و«كوينز» البريطانية

المصدر: دبي - البيان

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس مجلس الأمناء، في مكتبه بالأمس البروفيسور أيان غرير رئيس جامعة كوينز البريطانية، الشريك الأكاديمي للجامعة، حيث بحث سموه مع غرير الشراكة الأكاديمية المتواصلة.

وأثنى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على جهود جامعة كوينز البريطانية التي ساهمت من خلال شراكتها الأكاديمية في تطوير الجامعة وبالأخص كلية الطب وقد تجلّى ذلك من خلال الإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة، لا سيما ما تشهده الجامعة من تطوّر ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الطبي والأبحاث العلمية، ونجاحها في استقطاب الكفاءات من الأساتذة الجامعيين والطلبة الموهوبين على حد سواء.

كما حضر اللقاء د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور علوي الشيخ علي، عميد كلية الطب بالجامعة، إلى جانب كبار المسؤولين من جامعة كوينز البريطانية.

وقد أقامت الجامعة حفل استقبال الدفعة الثالثة من طلبة كلية الطب للعام الأكاديمي 2018 ـ 2019، والبالغ عددهم 64 طالباً وطالبة من 18 جنسية مختلفة معظمهم من مواطني الدولة، وتشمل الجنسيات الأخرى الإمارات وكندا والولايات المتحدة والنمسا والأردن ومصر وكينيا وجنوب أفريقيا وغيرها..

وقد تم تكريم الجهات الداعمة لبرامج الجامعة من خلال تقديمها للبعثات الدراسية لطلبة كلية الطب وهم هيئة الصحة بدبي، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة شؤون الرئاسة وديوان سمو الحاكم.