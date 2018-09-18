جمال الجسمي: قرارات مجلس الوزراء تعزز مسيرة الاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن قرارات مجلس الوزراء التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع المجلس، بتخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء، بالنسبة للقطاع الصناعي في الدولة يعزز مسيرة الاقتصاد الوطني.

والتي تسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي لمنظومة القطاعات والمجالات كافة، مشيراً إلى أن القرار خطوة إيجابية في رؤية التنويع الاقتصادي، وأن هذه الخطوات الهامة لمجلس الوزراء، تدعم الصناعات الوطنية، بتحفيز صادراتها إلى الخارج، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.

وأضاف: «في قرار آخر لمجلس الوزراء يتمثل في منح الإقامات طويلة الأمد للمتقاعدين من المقيمين، نجد أنه سيعود بالنفع على المناخ الاستثماري في القطاع العقاري، وسوف يسهم في الاستقرار الأسري، كما أنه يعزز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الدولة».