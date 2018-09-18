هزاع بن زايد: أبوظبي تستثمر في المستقبل انطلاقاً من رهانها على قوّة الحاضر

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مبادرة «غداً 21» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتشكل الخطة التفصيلية للمسرعات التنموية لإمارة أبوظبي تعتبر نموذجاً للرؤية الاستراتجية الفريدة للقيادة الرشيدة التي تقود عجلة التنمية.

وأضاف سموه في تدوينات نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إمارة أبوظبي تستثمر دوماً في المستقبل انطلاقاً من رهانها على قوة الحاضر.

حيث دون سموه بهذه المناسبة: «مبادرة «غداً 21» التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد لتشكل الخطة التفصيلية للمسرعات التنموية لإمارة أبوظبي تعد نموذجاً للرؤية الاستراتيجية الفريدة التي تقود عجلة التنمية، أبوظبي تستثمر دوماً في المستقبل انطلاقاً من رهانها على قوة الحاضر».

ويرتكز برنامج «غداً 21» على 4 محاور رئيسة، هي تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتشمل المرحلة الأولى منه أكثر من 50 مبادرة جديدة تتوافق مع أولويات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الإمارة.